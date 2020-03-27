Yemen hükümeti: Husiler alıkoydukları BM gemisini serbest bıraktı Yemen hükümeti, Husi milislerin Kızıldeniz'de alıkoydukları hükümete bağlı subayların bulunduğu Birleşmiş Milletlere (BM) ait gemiyi serbest bıraktığını açıkladı.

Yemen hükümeti, Husi milislerin Kızıldeniz'de alıkoydukları hükümete bağlı subayların bulunduğu Birleşmiş Milletlere (BM) ait gemiyi serbest bıraktığını açıkladı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Husilerin BM'ye ait gemiyi serbest bırakarak hükümetin kontrolündeki El-Meha Limanı'na gitmesine izin verdiğini söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in büyük baskısı ve İran'ın aracılık yapması üzerine Husilerin gemiyi bıraktığını kaydeden Debiş, geminin yarın öğle saatlerinde El-Meha Limanı'na ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Sözcü Debiş, Husilerin, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Abhijit Guha ve bazı korumalarını 3 gün önce başkent Sana'da karantinaya aldığını, Hudeyde'ye gitmesini engellediğini ve hala alıkoymaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yemen hükümeti, 24 Mart'ta Husileri, hükümete bağlı subayların bulunduğu BM'ye ait bir gemiyi alıkoymakla suçlamıştı.

Hükümet sözcüsü Racih Badi, Husilerin, RCC bünyesindeki Ateşkes İzleme İrtibat Koordinasyon Komitesinde görevli subayların bulunduğu gemiyi Hudeyde Limanı'nda alıkoyduğunu ve geminin El-Meha Limanı'na gitmesine engel olduğunu belirtmişti.

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleşen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Yemen hükümeti, 12 Mart'ta ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasında görevli bir subayın Husi militanlardan bir keskin nişancı tarafından vurulması üzerine Hudeyde'de RCC bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya almıştı.

Kaynak: AA