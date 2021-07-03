Yemen hükümeti, Güney Geçiş Konseyi ile gerginliği düşürmek için varılan anlaşmadan memnun

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile her türlü gerilimi düşürmek için bir mekanizma oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile her türlü gerilimi düşürmek için bir mekanizma oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, GGK ile hükümetin, her türlü gerilimi düşürmek için bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşması ve hükümetin geçici başkent Aden'e dönüşüne hazırlanmak için açık mesajlar içeren açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mübarek, hükümetinin çeşitli olaylarla ilgili yaklaşımının her zaman çözüm odaklı olduğunu kaydetti.

GGK tarafınran yapılan yazılı açıklamada ise, "Karşı tarafın (hükümet) çıkardığı engellere rağmen Riyad Anlaşması'nı uygulamak için çabalıyoruz." denildi.

Açıklamada, GGK'nın hükümet tarafını anlaşmanın şartlarının uygulanmasını engelleyecek tehlikeli önlemler aldığı konusunda defalarca uyardığı kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen hükümeti ile GGK temsilcileri, 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Toplantıda taraflar, üzerinde uzlaştıkları mekanizma doğrultusunda siyasi, askeri, güvenlik, ekonomik, sosyal ve medya alanında her türlü gerilimi düşürme ve tırmanışı durdurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen'de meşru hükümet ile BAE destekli GGK arasında son dönemde karşılıklı gözaltılar ve eş zamanlı şekilde başlayan silahlı çatışmalarla gerginlik yeniden tırmanmıştı.

GGK'ya bağlı silahlı kişiler, geçen ay Yemen resmi haber ajansı SABA'nın geçici başkent Aden'deki merkezini basarak binayı ele geçirmişti.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar