Yemen hükümeti, BMGK'nin "Yemen'de birlik" vurgusundan memnun
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Yemen hükümeti, BMGK'nin "Yemen'de birlik" vurgusundan memnun

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Yemen'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının korunması gerektiği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen hükümeti, BMGK'nin
30.04.2020 05:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 05:18

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Yemen'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının korunması gerektiği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Geçici başkent Aden'deki durumun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) özerklik ilanından öncesine dönmesi gerektiği yönündeki tüm tutumları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, GGK'ye silahlı isyanını ve sözde özerklik ilanını sona erdirme, Aden'deki devlet kurumlarının çalışmasına engel olmama ve Riyad Anlaşması'na geri dönme çağrısı yaptı.

BMGK üyeleri, dün akşam yaptıkları yazılı açıklamada, Yemen'in birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurgulamış ve Riyad Anlaşması'nın hızlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulunmuştu.

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami, ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konulmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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