Yemen hükümeti BM'nin Husileri barışa zorlayacak yeni bir yaklaşım benimsemesini istedi
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Yemen hükümeti BM'nin Husileri barışa zorlayacak yeni bir yaklaşım benimsemesini istedi

Yemen hükümeti BM'nin Husileri barışa zorlayacak yeni bir yaklaşım benimsemesini istedi
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) ülkede barışın sağlanması için Husileri de zorlayacak yeni bir yaklaşım uygulamaya çağırdı.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) ülkede barışın sağlanması için Husileri de zorlayacak yeni bir yaklaşım uygulamaya çağırdı.

Hükümete bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Bin Mübarek, "akan kanın durması için Husileri de zorlayacak şekilde BM ve uluslararası toplum tarafından yeni bir yaklaşım benimsenmesinin" önemine dikkati çekti.

Griffiths ise Yemen'deki krizin müzakere yoluyla çözülebileceğini ve tüm Yemenliler için adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanabileceğini ifade etti.

Bin Mübarek ayrıca İngiltere'nin Yemen'deki büyükelçisi Michael Aron'la bir araya geldi. Görüşmede hükümetin barış çalışmalarına devam etmeye hazır olduğunu yineleyen Yemenli Bakan, Husilerin ise ülkenin çeşitli bölgelerinde krizi tırmandırmayı sürdürdüğünü söyledi.

İngiliz Büyükelçi Aron da Yemen krizinin çözülmesi için hükümetin çabalarını takdir ettiklerini belirterek ülkesinin barışın sağlanmasından yana tutumunu teyit etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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