Yemen hükümeti BM himayesindeki komiteden üyelerini geri çekti Yemen hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'de Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ndeki (RCC) tüm üyelerini geri çekti.

Yemen hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'de Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ndeki (RCC) tüm üyelerini geri çekti.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, RCC bünyesindeki Ateşkes İzleme İrtibat Koordinasyon Komitesinde görevli ekibin Hudeyde'deki tüm noktalardan çekildiğini söyledi.

Debiş, çekilmenin Husi militanlardan bir keskin nişancının heyetteki subaylardan Muhammed Abdurrab es-Suleyhi'yi Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasında görev esnasında başından vurması üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Suleyhi'nin durumunun ağır olduğunu aktaran Debiş, izleme noktalarındaki subayların keskin nişancılar tarafından hedef alınmasının tehlikeli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Olayı, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Abhijit Guha'ya ilettiklerini dile getiren Debiş, Guha'nın olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen bir kınama mesajı dahi yayınlamadığını aktardı.

BM, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Kaynak: AA