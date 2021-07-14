Yemen hükümeti bazı petrol gemilerinin, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi

Yemen hükümeti, bazı petrol gemilerinin, ülkenin batısında İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini açıkladı.

Yemen hükümeti, bazı petrol gemilerinin, ülkenin batısında İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin, insani ihtiyaçların giderilmesi için bu adımı attığını belirtirken limana giriş izni verilen gemi sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Bin Mubarek, ayrıca, Husilerin Stockholm Anlaşması'nı ihlal etmeyi sürdürmesine ve Marib iline karşı devam eden saldırılarına rağmen bu kararı aldıklarına dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci