Yemen hükümeti, Aden Havalimanı saldırısının arkasında Husiler olduğunu açıkladı
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Yemen hükümeti, Aden Havalimanı saldırısının arkasında Husiler olduğunu açıkladı

14.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:31
Yemen hükümeti, Aden Havalimanı saldırısının arkasında Husiler olduğunu açıkladı

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, 30 Aralık 2020'de Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırının sorumlusunun Husiler olduğunu duyurdu.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, 30 Aralık 2020'de Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırının sorumlusunun Husiler olduğunu duyurdu.

Haydan, düzenlediği basın toplantısında saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yemenli Bakan, saldırının GPS ile yönetilen ve 100 kilometreden uzak bir mesafeden fırlatılan yerden-yere üç orta menzilli füzeyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu sistemin Yemen'de sadece Lübnan ve İranlı uzmanlardan destek alan Husi milislerde bulunduğuna dikkati çeken Haydan, "Saldırıyla, havalimanındaki hükümet üyeleri, onları karşılamaya gelenler ve sivillerin öldürülmesinin hedeflendiği kesin delillerle kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

Aden Havalimanı saldırısı

Aden Havalimanı'nda, yeni kurulan hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada, 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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