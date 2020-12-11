Yemen hükümeti ABD'nin Husilere yönelik yaptırım kararından memnun
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Yemen hükümeti ABD'nin Husilere yönelik yaptırım kararından memnun

11.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:24
Yemen hükümeti ABD'nin Husilere yönelik yaptırım kararından memnun

Yemen hükümeti, ABD'nin İran destekli Husilerin kontrolündeki güvenlik ve istihbarat kurumlarına bağlı 5 kişiyi yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen hükümeti, ABD'nin İran destekli Husilerin kontrolündeki güvenlik ve istihbarat kurumlarına bağlı 5 kişiyi yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin yaptırım kararından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu adım, sivil kurbanların Husilerin işlediği suçlara karşı elde ettiği bir zaferdir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, hükümetin, "sivillere karşı suç işlemeye ve ağır ihlallerde bulunmaya devam eden Husileri caydırmak için uluslararası toplumdan benzer adımların atılmasını arzuladığı" dile getirildi.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC), insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'de Husilerin kontrolündeki güvenlik ve istihbarat kurumlarına bağlı 5 kişiyi yaptırım listesine aldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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