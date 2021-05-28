Yemen hükümeti, ABD'den "İran'a baskı yaparak Husilere yönelik desteğin kesilmesini" istedi
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Yemen hükümeti, ABD'den "İran'a baskı yaparak Husilere yönelik desteğin kesilmesini" istedi

Yemen hükümeti, ABD'den 'İran'a baskı yaparak Husilere yönelik desteğin kesilmesini' istedi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, ABD'ye, Husilere yönelik desteğini kesmesi için İran'a baskı yapması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, ABD'ye, Husilere yönelik desteğini kesmesi için İran'a baskı yapması çağrısında bulundu.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "İran'ın istikrarsızlaştırıcı ve yıkıcı müdahalesiyle Yemen'de barış sürecine verdiği zararın" ele alındığı belirtildi.

Bin Mübarek, "İran geçtiğimiz yıllarda Husi milislerini kullanarak, Yemen'in ve Arap ülkelerinin güvenliğinin ve istikrarının zarar görmesinde rol oynadı." dedi.

Yemen'de İran'ın Husi milislerini desteklemesi nedeniyle iç savaşın uzadığını belirten Bin Mübarek, bu nedenle ülkede derinleşen insani krizin yanı sıra ülke topraklarının, komşu ülkeleri, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir bölge haline geldiğini kaydetti.

Bin Mübarek, "ABD'nin baskı kurarak İran'ın Husilere desteğini ve sivilleri hedef alan Husi milislerine silah kaçakçılığını durdurması" yönünde çağrıda bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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