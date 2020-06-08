Yemen halkından Türkiye'nin Libya'daki yardımına destek
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Yemen halkından Türkiye'nin Libya'daki yardımına destek

Yemen halkı, Türkiye'nin Libya'ya gerçekleştirdiği yardımı destekleyerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Yemen halkından Türkiye'nin Libya'daki yardımına destek
08.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:13

Yemen halkı, Türkiye'nin Libya'ya gerçekleştirdiği yardımı destekleyerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Yemen halkı, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin son dönemlerde elde ettiği başarıları memnuniyetle karşıladı. Libya halkı için sevinen Yemenliler, Türkiye'nin yardımlarını da desteklediğini ve Libya'daki ilerlemenin sağlanmasında Türkiye'nin rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Taiz kentinde yaşayan Halit El Şamiri, Libya'da elde edilen başarının önemli olduğunu ifade ederek, "Libya'da barış şimdi en çok ihtiyacımız olan şey. Libya'yı örnek alarak bizdeki durumun da iyileşmesini umuyorum" dedi.

Türkiye'nin desteğine dikkat çeken Salih Abdsalih, "Türkiye'nin Libya'da bulunması çok iyi. Türkiye yardımsever bir ülke. İlişkileri olan ülkelerin hep yanında durdu. Bu çok güzel" ifadelerini kullandı.

Devlet memuru olan Mehmet AlMamiri ise, "UMH ve Türkiye arasındaki dayanışma Libya halkına çok iyi geldi. Keşke Türkiye Libya'da oldu gibi Yemen meselesinde de bir adım atsa. Libya, Yemen'deki krizin taraflarına örnek olmalı. Suudi Arabistan 5 seneden beri Yemen meselesinde taraf oldu ama faydasını görmedik. Hala Husilerin varlığı hala devam ediyor " ifadelerini kullandı. - TAİZ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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