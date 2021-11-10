Yemen Gazeteciler Sendikası: Ülkede gazetecilere güvenli ortam sağlanmalı

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede basın mensuplarının çalışabileceği güvenli ortamın sağlanmasını istedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Yemenli kadın gazeteci Raşa Abdullah için taziye mesajı iletildi.

Açıklamada, "Baskı, kapatma, medya çoğulculuğunun ortadan kalkması ve gazetecinin savaşan taraflardan düşman muamelesine maruz kalmasıyla şu anki basın çalışma çevresi oldukça tehlikelidir." ifadeleri yer aldı.

Aden'deki güvenlik güçlerinden, olayın süratle incelenmeye alınması ve canilerin yakalanarak cezalandırılması istenen açıklamada, fikir ve ifade özgürlüğü alanında çalışan yerel ve uluslararası örgütlere, söz konusu olayın ardından, gazetecilere güvenli çalışma ortamı sağlanması için Yemenli basın mensuplarıyla dayanışma halinde olmaları çağrısında bulunuldu.

2015'ten bu yana 50 gazeteci öldürüldü

Öte yandan, ülkedeki sivil toplum örgütü Basın Özgürlükleri Gözlemevinden yapılan açıklamada, Raşa Abdullah'ın ölümüne, eşi Muhammed el-Atemi'nin de ağır yaralanmasına neden olan saldırı kınandı.

Açıklamada, Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılından bu yana 50 gazetecinin öldürüldüğü duyuruldu.

Son bir ayda 4 gazetecinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Aden'de basın mensuplarına yönelik saldırıların artmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Aden'de 200 kişi tasfiye edildi

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) ise olaya ilişkin yazılı açıklamasında, özellikle ülkenin güneyindeki kentlerde, savaşın başından bu yana en az 200 kişinin tasfiye edildiği bildirildi.

Söz konusu olaylara faili meçhuller kaydının düşüldüğü ve canilerin serbestçe dolaştığı belirtilen açıklamada, Raşa Abdullah'ın Yemen'de suikaste kurban giden çok sayıda kişiden sadece biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK), söz konusu terör eylemiyle ilgili inceleme başlatılması çağrısında bulunuldu.

Dün Yemen'in geçici başkenti Aden'de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Raşa Abdullah'ın hamile olduğu, olayda ağır yaralanan gazeteci eşi Muhammed el-Atemi'nin de hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Başbakan Muin Abdulmelik, yetkililere olayla ilgili inceleme başlatmaları talimatı verdi.

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