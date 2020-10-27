Yemen, Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi
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Yemen, Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi

27.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:59
Yemen, Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi

Yemen hükümeti, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Yemen hükümeti, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmaya devam etmesi, Müslümanların duygularını incitiyor." ifadesini kullandı.

Hadrami, "ifade özgürlüğü adı altında gerekçelendirilemeyecek veya teşvik edilemeyecek bu tür davranışların, nefreti beslediğini, şiddet ve aşırılığa teşvik ettiğini" belirtti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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