Yemen, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 312'ye, Fas'ta 228'e, Filistin'de 9'a yükselirken, Tunus'ta vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 312'ye, Fas'ta 228'e, Filistin'de 9'a yükselirken, Tunus'ta vaka sayısı arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 312'ye yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1158'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 488'e ulaştığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 228'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 243 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 12 bin 533'e çıktığı, toplam 8 bin 920 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin vefat ettiği ve can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 322 kişide daha virüs tespit edilmesiyle Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 2 bin 765'e çıktığı, 625 kişinin ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1174'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada virüs kaynaklı toplam can kaybını 50, iyileşen hasta sayısının ise 1031 olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA