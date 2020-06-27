Yemen, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Yemen, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 296, Fas'ta 220, Filistin'de 6'ya yükselirken, Lübnan ve Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Yemen, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
27.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 296, Fas'ta 220, Filistin'de 6'ya yükselirken, Lübnan ve Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişide virüs tespit edildiği ve 15 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 296'ya, vaka sayısının 1103'e, iyileşen sayısının da 417'ye yükseldiği aktarıldı.

Söz konusu veriler, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 244 kişide virüs tespit edildiği, 67 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 220'ye, vaka sayısının 11 bin 877'ye, iyileşen sayısının 8 bin 723'e yükseldiği belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin Kovid-19'dan öldüğü, 258 kişide de virüs tespit edildiği aktarıldı.

Böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 6'ya, vaka sayısının 2 bin 53'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 620 olduğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 1719'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan şu ana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1153 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha virüs tespit edildiği, 11 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Böylece vaka sayısının 1111'e, iyileşen sayısının ise 841'e çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 9 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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