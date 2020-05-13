Yemen Enformasyon Bakanı'ndan "hükümet darbeci projelere karşı durmaya devam edecek" mesajı
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Yemen Enformasyon Bakanı'ndan "hükümet darbeci projelere karşı durmaya devam edecek" mesajı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzaladığı Riyad Anlaşması'nı uygulama gayretinin, hükümeti darbeci projelere karşı durmaktan alıkoyamayacağını belirtti.

Yemen Enformasyon Bakanı'ndan
13.05.2020 06:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 06:14

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzaladığı Riyad Anlaşması'nı uygulama gayretinin, hükümeti darbeci projelere karşı durmaktan alıkoyamayacağını belirtti.

İryani, Ebyen ilinde hükümet güçleri ile GGK arasındaki çatışmaların ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Hükümetin, Riyad Anlaşması'nı uygulama gayreti, onu ülkenin barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü korumak ve ülkeyi parçalamaya, onlarca yıl geri götürmeye çalışan darbeci projelere karşı durmak konusundaki ulusal ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmekten alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

GGK'nin sahadaki faaliyetlerinin, hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çabalarını boşa çıkardığını ve Husi milisler ile İranlı müttefiklerine "bedava" hizmet sunduğunu belirten İryani, "GGK'nin Aden'de yaptığı, Husilerle Marib, Cevf ve El-Beyda cephelerinde sıcak çatışmaya giren halk direniş güçleri ile ulusal orduyu sırtından vurmaktır." dedi.

İryani, GGK'nin devlete, Riyad Anlaşması'na ve uluslararası kararlara yönelik gerçekleştirdiği darbenin, sadece kurtarılmış bölgelerdeki normalleşme çabalarını değil, devletin varlığını ve sosyal dokuyu da hedef aldığını kaydetti.

İryani, hükümetin Aden'de kan dökülmemesi için art arda tavizler vermesine rağmen GGK'nin bunları hafife aldığını ve askeri, siyasi ve insani düzeyde yaşanan sıkıntılara ehemmiyet vermediğini dile getirdi.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ebyen'de hükümet güçleri ile GGK milisleri arasında çıkan çatışmada iki taraftan 16 kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerindeki esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmış ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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