Yemen Enformasyon Bakanı Eryani: "BM petrol sızdırma riski olan tanker konusunda yatıştırma politikası izliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yemen Enformasyon Bakanı Eryani: "BM petrol sızdırma riski olan tanker konusunda yatıştırma politikası izliyor"

04.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:56
Yemen Enformasyon Bakanı Eryani:

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani, Birleşmiş Milletler'in (BM), Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve Kızıldeniz'e 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski olan Safer petrol tankeri konusunda "yatıştırma politikası" izlediğini belirtti.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani, Birleşmiş Milletler'in (BM), Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve Kızıldeniz'e 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski olan Safer petrol tankeri konusunda "yatıştırma politikası" izlediğini belirtti.

Eryani, BM'nin, Husileri, 3,5 milyon dolarlık hazırlığın ardından petrol sızdırma riski olan tankere erişim güvencesi vermediğini belirterek eleştirmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

BM'nin bu tavrının geç kalınmış bir tutum olduğunu, Husilerin petrol tankerinin bakımıyla ilgili daha önce yapılan anlaşmaları dört kez bozduğunu aktaran Eryani, "BM ve uluslararası toplum bu konuda yatıştırma politikası izliyor. Onların bu yaptıkları, Husilerin tavırlarını değiştirmemesine ve zaman kaybına neden oldu." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan tankerin denetimi için 3,5 milyon doları bulan gerekli hazırlıkların yapıldığını ancak Kasım 2020'de erişime onay veren Husilerin şimdiye kadar güvenlik teminatı vermediğini ve denetimi durdurmayı önerdiklerini açıklamıştı.

Hudeyde açıklarında demirli bulunan Safer petrol tankerinin 2015'ten bu yana bakım görmediği belirtiliyor.

BM, muhtemel bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize karışan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Jason Statham Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen Enformasyon Bakanı Eryani: "BM petrol sızdırma riski olan tanker konusunda yatıştırma politikası izliyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:12:42. #1.16#
title