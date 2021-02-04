Yemen Enformasyon Bakanı Eryani: "BM petrol sızdırma riski olan tanker konusunda yatıştırma politikası izliyor"

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani, Birleşmiş Milletler'in (BM), Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve Kızıldeniz'e 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski olan Safer petrol tankeri konusunda "yatıştırma politikası" izlediğini belirtti.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani, Birleşmiş Milletler'in (BM), Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve Kızıldeniz'e 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski olan Safer petrol tankeri konusunda "yatıştırma politikası" izlediğini belirtti.

Eryani, BM'nin, Husileri, 3,5 milyon dolarlık hazırlığın ardından petrol sızdırma riski olan tankere erişim güvencesi vermediğini belirterek eleştirmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

BM'nin bu tavrının geç kalınmış bir tutum olduğunu, Husilerin petrol tankerinin bakımıyla ilgili daha önce yapılan anlaşmaları dört kez bozduğunu aktaran Eryani, "BM ve uluslararası toplum bu konuda yatıştırma politikası izliyor. Onların bu yaptıkları, Husilerin tavırlarını değiştirmemesine ve zaman kaybına neden oldu." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan tankerin denetimi için 3,5 milyon doları bulan gerekli hazırlıkların yapıldığını ancak Kasım 2020'de erişime onay veren Husilerin şimdiye kadar güvenlik teminatı vermediğini ve denetimi durdurmayı önerdiklerini açıklamıştı.

Hudeyde açıklarında demirli bulunan Safer petrol tankerinin 2015'ten bu yana bakım görmediği belirtiliyor.

BM, muhtemel bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize karışan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer