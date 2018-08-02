Yemen'e Hava Saldırısı: 26 Ölü, 35 Yaralı

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in Hudeyde şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 26 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Yemen'in önemli liman şehirlerinden Hudayde'ye hava saldırısı düzenlendi. Balık pazarı ve balık limanı yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırılarla birlikte ithal edilen gıda ve ilaçların çoğununun temin edildiği Hudeyde Limanı'nın zarar görmesi açlık sınırında olan 8 milyondan fazla kişinin hayatını daha da tehlikeye sokacağı tahmin ediliyor.

(MOŞ-DK-Y)