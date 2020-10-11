Yemen'e girmeye çalışan Afrikalı 130 düzensiz göçmen yakalandı

Yemen ordusu, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Afrikalı 130 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yemen ordusu, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Afrikalı 130 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Taiz ilindeki ortak kuvvetlerin, Cibuti'den gelen ve yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 130 düzensiz göçmeni yakaladıkları ifade edildi.

Açıklamada göçmenlerin yakalandıkları tekneden alınarak sorgu merkezlerine götürüldüğü aktarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de 2020'nin ilk 6 ayında 7 bin Afrikalı düzensiz göçmenin yakalandığını duyurmuştu.

Çoğunluğu Afrika Boynuzu ülkelerinden düzensiz göçmenler, daha iyi bir yaşam için Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer