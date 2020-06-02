"Yemen'e Destek Konferansı"ndaki bağış taahhütleri istenilen düzeyde olmadı Suudi Arabistan'da iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için düzenlenen uluslararası konferansta bağış taahhütleri beklenen düzeyde olmadı.

Suudi Arabistan'da iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için düzenlenen uluslararası konferansta bağış taahhütleri beklenen düzeyde olmadı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Riyad yönetimi ile Birleşmiş Milletler'in (BM) telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği "Yemen'e Destek Konferansı" sona erdi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divani Müsteşarı ve "Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi" yöneticisi Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, Yemen'e destek için bugün yapılan yardım taahhütlerinin geçen yıla oranla düşük olduğunu belirtti.

Bunun nedenini dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve beraberinde gelen ekonomik, insani krizlere bağlayan Rabia, BM ve donör ülkelere "Yemen'e taahhüt ettikleri mali desteklere bağlı kalmaları" çağrısında bulundu.

Rabia ayrıca konferansa katılan ülke ve kuruluş temsilcilerinin, Yemen krizine siyasi çözüm bulunması konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Öte yandan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'e Destek Konferansı'nda Yemen için taahhüt edilen toplam bağış miktarının 1 milyar 35 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Lowcock, BM'nin Yemen halkına desteğini sürdüreceğine dikkati çekti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortaklarından 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiği duyurulmuştu.

"Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Yemen için 2,41 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA