Yemen'e barış mı geliyor: Hükümet ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi uzlaştı

25.10.2019 22:29

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ve uluslararası güçlerin tanıdığı hükümet çatışmaları sonlandırmak için uzlaştı. Yemen hükümetinde görevli üst düzey bir yetkili, taraflar arasında salı gününe kadar anlaşma imzalanacağını söyledi.



Öte yandan güneydeki farklı muhalif oluşumlar, geniş katılımlı çözümden yana olduklarını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında yapılacak tek taraflı görüşmeleri reddettiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle