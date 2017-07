Yemen'e 403 Tonluk Tıbbi Yardım

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 403 tonluk tıbbi yardımın Yemen'e ulaştığını bildirdi.



DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan'dan beri kolera salgınıyla mücadele eden Yemen'e yapılan 403 tonluk tıbbi yardımın cuma günü Hudeyde Limanı'na ulaştığı belirtildi.



Tıbbi yardımlar arasında hastane malzemelerinin yanı sıra 20 ambulansın da bulunduğu aktarılan açıklamada, "Çatışmaların şiddetlendiği, limanlardaki alt yapının zayıfladığı ve zarar görenlere ulaşmayı engelleyen lojistik zorlukların oluştuğu bir dönemde tıbbi malzemeleri Yemen'in tüm ihtiyaç bölgelerine ulaştırmak kolay bir iş değildir." denildi.



Yemen'deki gerekli sağlık hizmetleri alınamadığı için ölüm vakalarının olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkede ciddi ilaç sıkıntısının yaşandığına vurgu yapıldı.



Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Ahmed bin Dağr, Maliye Bakanlığı'na geçici başkent konumundaki Aden, Lahac, Ebyen ve Dali vilayetlerinde kolera ile mücadele için 400 milyon riyal (yaklaşık 600 bin ABD doları) tahsis etme talimatı verdi. Bin Dağr, kolera salgınının kontrol altına alınması için her türlü imkanın seferber edilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.



DSÖ, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de görülen kolera salgınında bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.