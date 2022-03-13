Yemen Dışişleri Bakanlığı: "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen Dışişleri Bakanlığı: "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Yemen Dışişleri Bakanlığı:

Yemen'de Husi milislerinin Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıkmasının ardından Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Yemen'de Husi milislerinin Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıkmasının ardından Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Yemen'in başkenti Sana'da kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husiler tarafından dün Türk Şehitliği'ndeki anıt yıkıldı. Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu bölgede yer alan anıtın neden yıkıldığı henüz bilinmezken, olayın ardından Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz. Husilerin yaptığı bu pervasız eylemler, Yemen halkını temsil etmiyor. Bu eylemler, Türkiye ile iki kardeş halk olan Yemen arasındaki tarihi kardeşliği etkileyemez" denildi.

Türk Şehitliği, yenileme çalışmalarının ardından 2011 yılında açılmıştı. Şehitlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin mezarları bulunuyor. Anıt ise Osmanlı'nın Yemen'de yaklaşık 4 asır devam eden varlığını sembolize ediyordu. - SANA

Yemen Dışişleri Bakanlığı: Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Yemen, İran, Türk, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title