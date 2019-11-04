Yemen Dışişleri Bakanı Türk Büyükelçisi ile görüştü

04.11.2019 17:35

Yemen Dışişleri Bakanı Mohammad Al-Hadrami, Türkiye Sana Büyükelçisi Faruk Bozgöz ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran bakanlık, görüşmeyi iki ülke arasında ilişkilerin büyümesi ve ilerlemesi için bir adım olarak ifade etti.

Görüşme sırasında Türkiye'nin Yemen'i desteklemesi ve yanında olmasını öven Bakan Al-Hadrami, özellikle insani yardımlar konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarından bahsetti. Büyükelçi Bozgöz ise Türkiye'nin Yemen'in yanında olduğunu ve Yemen Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansour'a olan desteği ifade etti.

Kaynak: DHA