Yemen Dışişleri Bakanı Mübarek: "Husiler barış için ciddi bir niyet ortaya koymadı"

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, ülkede barışın sağlanması için Husilerin ciddi bir niyet ortaya koymadıklarını söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, ülkede barışın sağlanması için Husilerin ciddi bir niyet ortaya koymadıklarını söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Mübarek, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'i kabul etti.

Görüşmede, Bin Mübarek, Husilerin eylemlerinin, barışı sağlamak veya Yemenlilerin hayatlarını koruma konusunda ciddi bir niyet gütmediklerini açıkça gösterdiğini ifade etti.

"Husiler savaşa bağımlı hale geldi. İran rejiminin Yemen ve bölgenin istikrarının bozulması yönündeki emirlerini uygulayarak Yemenlilerin, özellikle de çocukların hayatlarını hiçe saydılar." diyen Bin Mübarek, ABD ve uluslararası toplumun şiddeti bırakıp siyasi çözümü kabul etmeleri için Husilere baskı yapmasını istedi.

Lenderking, dün 3 Mart'a kadar sürecek, aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez ülkeleri ziyaretine başlamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu