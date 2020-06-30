Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den BAE'nin hükümete ait paralara el koymasına tepki
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Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den BAE'nin hükümete ait paralara el koymasına tepki

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Hadramevt ilinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hükümete ait paralara el koymasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den BAE'nin hükümete ait paralara el koymasına tepki
30.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:52

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Hadramevt ilinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hükümete ait paralara el koymasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hadrami, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, BAE güçlerinin Hadramevt'e bağlı El-Mukella kentinde Yemen Merkez Bankasına ait paraların taşındığı konteynerlere el koymasına tepki gösterdi.

Bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendiren Hadrami, koalisyon güçleri içinde yer alan BAE'nin sorumlulukları dışındaki bu adımının (olumsuz) sonuçları olacağını ifade etti.

BAE yetkililerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Hadramevt'e bağlı El-Mukella kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı'ndaki BAE güçlerinin, Mukella kentine saldırdığını, Yemen yönetimine ait Rusya'da basılan paraların bulunduğu 5 konteynere el koyduğunu açıklamıştı.

Ülkenin yerli para birimi Yemen riyali, yıllardır Rusya'da basılıyor ve deniz yoluyla Yemen'e ulaştırılıyor.

BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlıları 27 Haziran Cumartesi günü Mukella kentinde gösteri düzenlemiş ve bu banknotlara el konulmasını, Yemen hükümetinin banknotları kullanmasına izin verilmemesini istemişti.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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