Yemen Dışişleri Bakanı, BM Temsilcisi Griffiths ile ülkede barışı sağlamanın yollarını görüştü
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Yemen Dışişleri Bakanı, BM Temsilcisi Griffiths ile ülkede barışı sağlamanın yollarını görüştü

23.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:01
Yemen Dışişleri Bakanı, BM Temsilcisi Griffiths ile ülkede barışı sağlamanın yollarını görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad Bin Mübarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ülkede barışı sağlama yollarını ve Husilerin Marib'e düzenlediği saldırıları görüştü.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad Bin Mübarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ülkede barışı sağlama yollarını ve Husilerin Marib'e düzenlediği saldırıları görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Mübarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'i kabul etti.

Görüşmede, Marib kentine Husilerin düzenlediği saldırı ve ülkede barışın sağlanmasının yolları ele alındı.

"Husiler barış konusunda ciddi değiller." diyen Mübarek, Husilerin Marib'e yaptıkları askeri saldırı kararlarının İran rejimine bağlılıklarının kanıtı olduğunu kaydetti.

Mübarek, Yemen hükümetinin kapsamlı ve sürdürülebilir barış çabalarına olumlu katılımını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Griffiths ise Marib'de kötüye giden insani durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, savaşı sona erdirmenin yolunun siyasi çözüm olduğunu ifade etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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