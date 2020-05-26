Yemen'den uluslararası topluma Kızıldeniz'deki petrol tankeri için harekete geçme çağrısı
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Yemen'den uluslararası topluma Kızıldeniz'deki petrol tankeri için harekete geçme çağrısı

Yemen hükümeti, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankerinin bakımı için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Yemen'den uluslararası topluma Kızıldeniz'deki petrol tankeri için harekete geçme çağrısı
26.05.2020 03:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 03:47

Yemen hükümeti, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankerinin bakımı için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 milyon varili aşkın petrol taşıyan tankerde sızıntı ya da herhangi bir patlama olması durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanacağı uyarısında bulundu.

Tankere ait iki fotoğraf paylaşan İryani, bu fotoğrafların gemide meydana gelen yıpranmayı ortaya koyduğunu kaydetti.

Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirli bulunan tankere bakım yapılamamasından Husileri sorumlu tutan İryani, bakım yapılmaması nedeniyle Hudeyde'deki 3 milyon kişinin zehirli gazlardan etkilenmesi de dahil olmak üzere Yemen'i bekleyen pek çok tehlike olduğunu ifade etti.

İryani, BM teknik ekiplerinin tankerde hasar tespit ve periyodik bakım çalışmalarına başlaması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti daha önce de Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

Tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceğini belirten Yemen hükümeti, BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulamasını istemişti.

Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Söz konusu liman, ülkede ham petrol ihraç edilen üç limandan biri olarak biliniyor ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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