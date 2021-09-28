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Yemen'den uluslararası topluma finansal destek çağrısı

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Yemen'den uluslararası topluma finansal destek çağrısı

Yemen hükümeti, uluslararası topluma, ülkedeki ekonomik çöküşü engellemek için acil finansal destek çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, uluslararası topluma, ülkedeki ekonomik çöküşü engellemek için acil finansal destek çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin savaşın yıkıcı ekonomik etkilerini hafifletmek için aldığı önlemlerin yeterli olmadığını söyledi.

Uluslararası topluma Yemen ekonomisini destekleme ve Yemenliler için iş fırsatları oluşturma çağrısında bulunan Bin Mubarek, ekonomik çöküşün engellenmesi için ülkesinin, acilen finansal destek paketine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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