Yemen'den Ülkelerine Tahliye Edilen Afrikalı Göçmenler

Birlemiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (İOM) bu yıl Yemen'den bin 321 Afrikalı göçmeni ülkelerine tahliye ettiği bildirildi.

İOM'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşlerinin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında dün 116 Somalilinin daha Yemen'in güneyindeki Aden limanından ülkelerine tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, son rakamlarla birlikte bu yıl Yemen'den ülkelerine tahliye edilen Afrikalıların sayısının bin 321 olduğu aktarıldı.



BM verilerine göre, Yemen'de çoğunluğu Somali ve Etiyopya'dan 280 bin göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden kendi vatandaşları kadar Afrika Boynuzu olarak isimlendirilen, Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

IOM, acil durumlara müdahale, göçmenlerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, maddi yardım ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak Yemen'de görev yapıyor.