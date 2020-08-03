Yemen'den BM'ye selden zarar görenlere yardım çağrısı Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkenin farklı kentlerinde etkili olan selden zarar görenlere yardım çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkenin farklı kentlerinde etkili olan selden zarar görenlere yardım çağrısında bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Fetih yaptığı açıklamada, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande'den, selin yaşandığı kentlere insani yardım ekiplerinin gönderilmesi için BM örgütlerini yönlendirmesini istedi.

Fetih ayrıca, selden zarar görenlere acil yardımda bulunulması ve yerel makamların selle mücadelesine destek verilmesi talebinde bulundu.

Yemen'in pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel, 20 kişinin yaşamını yitirmesine ve iç göçmenlerin yaşadıkları başta olmak üzere binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA