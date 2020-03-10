Yemen'den BM'nin Husilerin ateşkes ihlallerini göz ardı eden açıklamasına tepki
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Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Yemen'den BM'nin Husilerin ateşkes ihlallerini göz ardı eden açıklamasına tepki

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM), koalisyon güçlerinin Hudeyde'deki Husi milislere yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamasını, "Yemen kamuoyunu ve uluslararası toplumu yanıltıcı ifadeler" şeklinde değerlendirerek, Husilerin bölgede her gün onlarca ihlal gerçekleştirdiğine...

10.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:50
Yemen'den BM'nin Husilerin ateşkes ihlallerini göz ardı eden açıklamasına tepki

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM), koalisyon güçlerinin Hudeyde'deki Husi milislere yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamasını, "Yemen kamuoyunu ve uluslararası toplumu yanıltıcı ifadeler" şeklinde değerlendirerek, Husilerin bölgede her gün onlarca ihlal gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, uzaktan kumandayla yönlendirilen teknelerin demirlediği ve bomba yüklediğini bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkanı Abhijit Guha'nın yaptığı değerlendirmeler karşısında şaşırdıklarını kaydetti.

Abhijit'in, Hudeyde'de son aylarda şiddet olaylarında düşüş yaşandığına dair ifadelerinin Yemen kamuoyunu ve uluslararası toplumu yanılttığını ifade eden İryani, Husilerin bölgede her gün onlarca ihlal gerçekleştirdiğini aktardı.

İryani, hükümet ve koalisyon güçlerinin, Husilerin Stockholm Anlaşması'nı kullanmasına ve Hudeyde Limanı'nı uluslararası deniz taşımacılığı hatlarını tehdit eden patlayıcı yüklü teknelerinin ve deniz mayınlarının hazırlandığı tesislere dönüştürmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi üyesi Albay Sadık Duveyd de BM'nin Husilerin ihlallerini ve BM heyetinin çalışmalarının kısıtlanmasının göz ardı ettiğini savundu.

Duveyd, bu durumun da İran'a Kızıldeniz'de uluslararası denizcilik ve ticaret güvenliğini tedirgin edecek şekilde anlaşmada İran'a bir kapı araladığını belirtti.

BM, dün yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Hudeyde'nin kuzeybatısında yer alan Salif limanındaki Husi bölgelerine düzenlediği hava saldırıları karşısında duyduğu derin rahatsızlığı ifade etmişti. Açıklamada, bu saldırıların, barış sürecini aksattığı ve Hudeyde Anlaşması'nın uygulanması için tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri geçen cumartesi Salif Limanı'nda Husilere ait olduğu belirtilen bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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