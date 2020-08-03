Yemen'den BAE ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesine tepki
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Yemen'den BAE ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesine tepki

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin, BAE'nin Yemen'deki gerçek rolünü ortaya çıkardığını söyledi.

Yemen'den BAE ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesine tepki
03.08.2020 02:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 02:19

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin, BAE'nin Yemen'deki gerçek rolünü ortaya çıkardığını söyledi.

Rahbi, BAE'de yönetime yakınlığıyla tanınan akademisyen Abdulhalik Abdullah'a Twitter hesabından cevap verdi.

Akademisyen Abdullah'ın Twitter hesabında, Bin Zayid'in Zarif ile video konferans aracılığıyla dostça, açık ve derin diyalog gerçekleştirdiğini yazmasının ardından Rahbi, "Yemen'e, İran ve uzantılarına (Husileri kastederek) karşı savaşmak üzere gitmişken şimdi dostça, açık ve derin bir diyalog yürütüyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Rahbi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, BAE'nin Yemen'deki gerçek niyetini ortaya koyuyor. BAE Yemen'e İran'a karşı savaşmak için gitmedi havaalanları, limanlar, adalar, sahiller ve su geçiş yolları için gitti. Bunun dışında söz söyleyen realiteye aykırı söz söylemiş olur."

Son dönemde Yemen hükümeti, BAE'yi ülkede Husilerden sonra ikinci darbeyi düzenlemekle suçluyor. BAE, Güney Geçiş Konseyi (GGK) olarak bilinen ülkenin güneyini kuzeyinden bölmek isteyen ayrılıkçı gruba açık destek veriyor.

Kaynak: AA

Manşet

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