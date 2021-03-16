Yemen'deki yangın faciası sonrası Etiyopyalı göçmenler ülkesine getirildi
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Yemen'deki yangın faciası sonrası Etiyopyalı göçmenler ülkesine getirildi

16.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:06
Yemen'deki yangın faciası sonrası Etiyopyalı göçmenler ülkesine getirildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki göçmen tutukluluk merkezinde çıkan yangının ardından bu ülkede mahsur kalan 140 Etiyopyalı düzensiz göçmeni ülkesine geri getirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki göçmen tutukluluk merkezinde çıkan yangının ardından bu ülkede mahsur kalan 140 Etiyopyalı düzensiz göçmeni ülkesine geri getirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıldan bu yana ilk defa Yemen'den Etiyopya'ya düzensiz göçmenlerin taşındığı vurgulandı.

Güvensiz koşullarda kalan göçmenler için bu uçuşun çok büyük öneme sahip olduğu kaydedilen açıklamada, gelecek aylarda daha fazla sayıda göçmenin ülkesine döneceği belirtildi.

Yemen'in Sana şehrinde 7 Mart'ta çıkan yangında kaç kişinin öldüğü henüz bilinmezken, şehri kontrol eden İran destekli Husiler 43 Etiyopyalının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

"Yangını muhafızlar çıkardı"

Yangından kurtulanlar ise AA muhabirine, yangının göçmenlerle tartışan "muhafızlar tarafından bilerek çıkarıldığını ve içeride yüzlerce kişinin can verdiğini" söylemişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Afrika Boynuzu üzerinden Yemen'e giden düzensiz göçmenlerin sayısı 2019'da 138 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, bu sayı 2020'de 37 bin 537'ye gerilemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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