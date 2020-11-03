Yemen'deki tutuklu anneleri, yakınlarının güvenliğinden BAE destekli güçleri sorumlu tutuyor
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Yemen'deki tutuklu anneleri, yakınlarının güvenliğinden BAE destekli güçleri sorumlu tutuyor

03.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:56
Yemen'deki tutuklu anneleri, yakınlarının güvenliğinden BAE destekli güçleri sorumlu tutuyor

Yemen'de, Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, ülkenin güneyindeki Aden'de kaçırılan 37 kişinin güvenliğinin sorumluluğunun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) ait olduğunu belirtti.

Yemen'de, Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, ülkenin güneyindeki Aden'de kaçırılan 37 kişinin güvenliğinin sorumluluğunun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) ait olduğunu belirtti.

Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği tarafından düzenlenen eylemde, kaçırılanların yakınları Aden'in batısındaki Biriga kentinde yer alan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri karargahının önünde bir araya geldi.

Birlik adına yapılan açıklamada, kaçırılan 37 kişinin 2016 yılının başından bu yana GGK bünyesindeki Hizam Emni güçlerine ait hapishanelerde tutulduğu kaydedildi.

Kaçırılanların güvenliğinden BAE destekli GGK'nin sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, yerel ve uluslararası kurumlara, tutuklu annelerine destek olmaları, onların yanında yer almaları ve meseleye insanlık açısından yaklaşmaları çağrısında bulunuldu.

Bu kişiler hakkında 5 seneden bu yana bilgi alınamadığı belirtilen açıklamada, ayrıca koalisyon güçlerinden, 6 ay önce gönderdilen ve zorla alıkonulanların ortaya çıkarılması talep edilen mektuba cevap verilmesi istendi.

Açıklamada, Aden'deki koalisyon güçleri komutanlığının, kaçırılan ve kaybolan çocuklarının akıbetine ilişkin bir ayı aşmadan kendilerine bilgi verileceğine yönelik söz verdiği ancak bunun henüz gerçekleşmediği aktarıldı.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla alıkonulan aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve geçici başkent Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğunu ya da engellediğini ifade ediyor.

Uluslararası insan hakları örgütlerine göre, Aden'de yasa dışı tutukluluk merkezleri ve gizli hapishaneler bulunuyor. Bu hapishanelerdeki tutukluların yakınlarıyla görüşmesine izin verilmiyor.

Aden'deki Ceza Savcılığı, Mart 2018'de herhangi bir suç işledikleri kanıtlanamayan Biriga'da yer alan Bi'ru Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların serbest bırakılması yönünde karar almış ancak söz konusu karar bugüne kadar uygulamaya geçirilmemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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