Yemen'deki siyasi partilerden İsrail-BAE anlaşmasına kınama
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Yemen'deki siyasi partilerden İsrail-BAE anlaşmasına kınama

Yemen'deki siyasi partiler, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayarak, bu adımın İsrail'i Filistin'e karşı saldırgan politikalarında cesaretlendirdiğini ifade etti.

Yemen'deki siyasi partilerden İsrail-BAE anlaşmasına kınama
17.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:02

Yemen'deki siyasi partiler, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayarak, bu adımın İsrail'i Filistin'e karşı saldırgan politikalarında cesaretlendirdiğini ifade etti.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinin de aralarında bulunduğu 13 siyasi parti, BAE-İsrail anlaşmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin meselesinde adil bir çözüm olmaksızın normalleşme adına atılan adımlar siyonist oluşumun saldırgan politikasına cesaret vericidir. Normalleşme anlaşması, uluslararası hukuka aykırı olup, Arap ülkelerinin ortak tutumundan açık bir sapmadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin davasının İslam ülkeleri ve Arapların temel davası olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Siyonist oluşumla normalleşmeyi kınıyor ve Filistin davasına bağlılığımızı yineliyoruz. Tüm meşru haklarını elde edene ve bağımsız devletini kurana kadar Filistin'i ve halkını destekliyoruz." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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