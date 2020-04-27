Yemen'deki siyasi partilerden GGK'nin "özerklik" ilanına tepki
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Yemen'deki siyasi partilerden GGK'nin "özerklik" ilanına tepki

Yemen'de hükümete destek veren siyasi partiler, Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde "özerklik" ilan etmesine karşı çıkarak bu adımın Riyad Anlaşması'na yapılan bir darbe olduğunu bildirdi.

Yemen'deki siyasi partilerden GGK'nin
27.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:04

Yemen'de hükümete destek veren siyasi partiler, Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde "özerklik" ilan etmesine karşı çıkarak bu adımın Riyad Anlaşması'na yapılan bir darbe olduğunu bildirdi.

Hükümet yanlısı 16 partiden oluşan Siyasi Partiler Ulusal İttifakı tarafından yayımlanan bildiride, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'nin "özerklik" ilan etmesinin bir kalkışma ve Anayasayı ihlal olduğu belirtildi.

GGK'nin bu adımının Cumhurbaşkanının yetkilerini yok saymak anlamına geldiği ve Riyad Anlaşması'na darbe olduğu ifade edilen bildiride hükümete "GGK'nin oluşturduğu bu krize karşı ciddiyetle harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca hükümetten tüm Yemen topraklarında otoritesini güçlü bir şekilde sağlaması istendi.

Siyasi Partiler Ulusal İttifakı bünyesinde yer alan ancak ortak bildiriye imza atmayan Yemen Sosyalist Partisi ise İttifaka nazaran ılımlı bir dil kullanarak münferit bir açıklama yayımladı.

Yemen Sosyalist Partisinin açıklamasında, GGK'nin "özerklik" ilanının meşru otoritenin yok olmasına yol açacağı ve bu durumun Husilerin elinden kurtarılan bölgelerin güvenlik ve istikrarına vahim yansımaları olacağı ifade edildi.

GGK'ye söz konusu "özerklik" iddiasından vazgeçme çağrısı yapan Yemen Sosyalist Partisi, hükümeti de sağduyulu davranmaya davet etti.

Güney Geçiş Konseyinin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşmasından tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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