Yemen'deki siyasi oluşumlar uluslararası toplumu Filistin halkına acil desteğe çağırdı
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Yemen'deki siyasi oluşumlar uluslararası toplumu Filistin halkına acil desteğe çağırdı

Yemen'deki siyasi oluşumlar uluslararası toplumu Filistin halkına acil desteğe çağırdı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Yemen'deki siyasi oluşumlar, Arap ve İslam dünyası ile Birleşmiş Milletlere (BM), İsrail'in "barbarca" saldırılarıyla mücadele eden Filistin halkına acilen destek çağrısı yaptı.

Yemen'deki siyasi oluşumlar, Arap ve İslam dünyası ile Birleşmiş Milletlere (BM), İsrail'in "barbarca" saldırılarıyla mücadele eden Filistin halkına acilen destek çağrısı yaptı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin halkı ve yiğit direnişci güçlerin, insanlığa karşı korkunç suçlar işleyen zalim siyonist işgal güçleriyle mücadelesini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

İslam dünyası ve halklarına, Arap Birliğine ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT), İsrail'in "barbarca" saldırılarıyla mücadelede Filistin halkına acilen destek çağrısı yapılan açıklamada, BM ve dünyadaki bütün özgürlük yanlılarından "bağımsız Filistin devletinin kurulmasında Filistin halkını desteklemesi ve sivillere karşı suç işleyen siyonist oluşumdan hesap sorması" istendi.

Güney Ulusal Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada da kutsal değerler için canını feda eden Filistin halkından övgüyle söz edilerek, "Arap dünyası ve İİT, meşru haklarını tümüyle geri alana kadar Filistin halkının direnişini desteklemeli ve bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) paralel bir oluşum olan Güney Ulusal Koalisyonu, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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