Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından, uluslararası camiaya çağrı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından, uluslararası camiaya çağrı

Yemen'de 31 sivil toplum kuruluşu, uluslararası camiaya, ülkede devam eden savaşın durması için çatışan taraflara baskı uygulama çağrısında bulundu.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından, uluslararası camiaya çağrı
16.09.2020 03:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 03:44

Yemen'de 31 sivil toplum kuruluşu, uluslararası camiaya, ülkede devam eden savaşın durması için çatışan taraflara baskı uygulama çağrısında bulundu.

Yemenli Kadınlar Birliği, Dayanışma (Tekafül) Vakfı, SAM Haklar ve Kalkınma Örgütü ve Temdin Gençlik Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 31 sivil toplum kuruluşu ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Ülkede devam eden savaşın altyapıyı çökerttiğine, geçim kaynaklarını yok ettiğine ve ekonomiyi çöküşün eşiğine getirdiğine işaret edilen açıklamada, 4 milyon insanın savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığı ve sağlık sisteminin de felç olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası camia, savaşı durdurmaları ve müzakere masasına oturmaları konusunda ülkede çatışan taraflara ve onların destekçilerine daha fazla baskı uygulamaya çağrıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ferhat Göçer Metin Özülkü Burak Özçivit Okan Bayülgen
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Mehmet Özdilek Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından, uluslararası camiaya çağrı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 03:44:48. #1.15#
title