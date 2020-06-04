- Yemen'deki selde ölü sayısı artıyor - Yemen'deki selde ölü sayısı artıyor Yemen'in doğusundaki Hadramevt bölgesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

- Yemen'deki selde ölü sayısı artıyor

SANA - Yemen'in doğusundaki Hadramevt bölgesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Yemen'in doğusunda yer alan Hadramevt bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi. 5'i çocuk en az 13 kişinin hayatını kaybettiği selde maddi hasarın da büyük olduğu öğrenildi. Bölgedeki pek çok evin yıkıldığı bildirilirken sel, tarım alanlarında da büyük zarara neden oldu. Yerel kaynaklar yağmurların 3 gündür devam ettiğini ve selin onlarca evi, özellikle de vadilere yakın olanları yıktığını açıklayarak hala 5 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA