Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi.



Yemen ordu sözcülerinden Albay Abdulbasıt el-Bahr, AA muhabirine, "Taiz iline bağlı Muha ilçesi yakınlarındaki Kızıldeniz'de bulunan koalisyon güçlerine ait savaş gemileri, kentin batısında yer alan el-Hamili bölgesindeki Husiler ve müttefikleri Salih yanlılarının mevzilerini bombaladı." dedi.



Söz konusu bombardıman sonucu Husiler ve Salih yanlılarından onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını aktaran Bahr, ayrıca çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ve bir silah deposunun vurulduğunu söyledi.



Bahr, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da Taiz'in çeşitli bölgelerinde Husiler ve Salih yanlılarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.



Konuya ilişkin Husiler veya Salih yanlılarından herhangi bir açıklama yapılmadı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.