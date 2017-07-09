Yemen'deki Olaylar

Yemen'de koalisyon güçlerinin, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husileri hedef alan hava saldırılarında 7 militanın öldüğü, 15 militanın yaralandığı bildirildi.



Hükumete bağlı Taiz Askeri Komutanlığı kaynaklarına göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Taiz'in güneyinde Es-Salu ile batısındaki Yahtel bölgesinde Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarına ait bazı mevzileri hedef aldı.



Kaynaklar, saldırılarda militanlardan 7'sinin öldüğü, 15'inin yaralandığı bilgisini verdi.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor.



Ülke iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.