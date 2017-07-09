Yemen'deki Olaylar

Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali el-Makdişi, Husilerin, orduyla çatışmadan çekilmek isteyen militanlarını toplu olarak infaz ettiğini söyledi.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre Makdişi, Marib kentindeki ordu mevzilerini ziyaret etti.



Makdişi, burada yaptığı konuşmada, "Husiler, kaybedecekleri bir çatışma içinde olduklarını anlayan ve kentin batısındaki El-Muhadra bölgesinden çekilen militanlarını toplu olarak infaz etti." ifadesini kullandı.



Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.



Ordu güçleri, geçen hafta Marib kentinin batısında Husilerle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından stratejik Marsed dağının önemli bir kısmında kontrolü sağlamıştı.