Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz kentindeki şiddet olaylarında 8 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.



Taiz'in Hayfan ilçesinde yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) sözcüsü Fedrin Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin Hayfan'daki 2 tepeye saldırı düzenlediğini belirtti.



Taha, saldırının ardından çıkan şiddetli çatışmaların 4 saat boyunca sürdüğünü, saldırılarda 7 Husi militanın öldüğünü 12'sinin yaralandığını belirtti.





HDG'nin ele geçirilen tepeleri bir süre sonra geri aldığını ifade eden Taha, Husilerin çatışmaların ardından bölgedeki sivil yerleşim yerlerine topçu atışıyla saldırılar düzenlediğini kaydetti.



Taha, saldırılarda 1 kadının hayatını kaybettiğini, 1'i asker 5'i sivil 6 kişinin yaralandığını aktardı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru hükümet yanlısı güçler ile Husiler ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih destekçileri arasında çeşitli bölgelerde yoğun çatışmalar devam ediyor.