Yemen'deki Olaylar

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu "Siyasi Geçiş Konseyi" Yemen'in güney ve kuzey bölgeleri arasındaki savaşın 23'üncü yılını anmak için Aden'de gösteri düzenledi.



Aden'in El-Mualla semtinde düzenlenen gösteriye, Ebyen, Lahic, Şebve, Ed-Dali, El-Mahra, Sokotra ve Hadramevt kentlerinden çok sayıda kişi katıldı.





Ayrılıkçı Siyasi Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, gösteride yaptığı konuşmada, Yemen hükümetinin güney kentlerindeki vatandaşlara hizmet verme ve onlara karşı sorumluluğunu yerine getirme konusunda başarısız olduğunu belirtti.





Konseyin, güney kentlerindeki trajik durum, güvenlik zafiyeti ve hizmet yoksunluğu karşısında sessiz kalmayacağını ifade eden Zubeydi, "Bu şekilde devam ederse, konsey güney illerindeki idareyi eline alacak." dedi.



Yemen'in güney ve kuzey bölgesi arasında 1994'te yaşanan savaşı anmak üzere her yıl 7 Temmuz'da etkinlikler düzenleniyor.





Yemen'de geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından yayımlanan kararnameyle ülkenin güneyindeki Hadramevt, Şebve ve Sokotra illerine yeni valiler atanmış, ayrılıkçı Güney Hareketi bu karara karşı çıkarak, yeni atamalar yapılmasını istemişti.





Görevden alınan valilerin, ülkedeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu, Siyasi Geçiş Konseyinin üyesi olduğu belirtilmişti.





Siyasi Geçiş Konseyi, Yemen'in güneyinin, kuzeyden ayrılması talebiyle, Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi liderliğinde 11 Mayıs'ta kurulmuştu. Söz konusu konsey, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri tarafından reddedilmişti.