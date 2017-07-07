Yemen'deki Olaylar

Yemen'de devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı komutan ile 5 korumasının öldürüldüğü bildirildi.





Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı Halk Direnişi Güçleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salih tarafından atanan 102'nci Cumhuriyet Muhafız Tugayı komutanı Albay Abdulvahid el-Vezir ve beraberindeki 5 koruması, Taiz iline bağlı Muha ilçesinin Kehbub bölgesinde öldürüldü.





Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, Salih'in kardeşinin oğlu Tarık Muhammed, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından Albay Vezir için taziye mesajı paylaştı.