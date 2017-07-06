Yemen'deki Olaylar
Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, ABD Hazine Bakanlığı'nın, hükümetin hesaplarına yönelik dondurma kararını kaldırdığını bildirdi.
Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, ABD Hazine Bakanlığı'nın, hükümetin hesaplarına yönelik dondurma kararını kaldırdığını bildirdi.
Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Bin Dağr, Aden kentinde Yemen Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileri ile yaptığı toplantı sırasında, "ABD Hazine Bakanlığı, hükümet hesaplarına yönelik dondurma kararını kaldırdığını iletti. Diğer dost ülkelerde de kaldırılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Yemen Merkez Bankası'nın Suudi Arabistan'ın teknik desteğiyle uluslararası para transferi sistemini çalıştırmaya başlamasına değinen Bin Dağr, "Swift sistemi, dünya bankaları ile mali işlemlerde kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Başbakan Bin Dağr, dondurulan hesaplardaki meblağa dair bilgi vermedi; ancak hükümete yakın kaynaklar daha önce ABD bankalarında Yemen hükümetinin 700 milyon dolarlık hesabı olduğu bilgisini paylaşmıştı.
ABD, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında Merkez Bankası üzerindeki çatışmalar akabinde hükümetin yurt dışındaki hesaplarını askıya almıştı. Merkez Bankası'nın, 10 ay önce Husilerin kontrolündeki Sana'dan Aden'e taşınmasına rağmen söz konusu karar "çalışmaların Aden'den yürütülebilmesi" konusunda çekincelerden dolayı bu güne dek sürmüştü.
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Eylül 2016'da Merkez Bankası'nın iki yıldır Husilerin kontrolü altındaki Sana'dan geçici başkent Aden'e taşınması talimatı vermişti.