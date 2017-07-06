Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Hacce vilayetinde çıkan çatışmalarda çok sayıda Husi militanının öldürüldüğü, ikisinin gözaltına alındığı bildirildi.



Yemen ordusuna bağlı 5'inci askeri bölge basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan sınırına yakın Hacce ilinin Harad ilçesinde hükümet güçleri ile çatışan Husilerden çok sayıda militanın öldürüldüğü, 2'sinin ise gözaltına alındığı belirtildi.



Basın merkezi, açıklamanın yanında gözaltına alınan söz konusu iki kişinin fotoğraflarını da paylaştı.



Konuyla ilgili Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.



Hacce'nin Midi ve Harad ilçelerinde aylardan beri Husiler ile ordu birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.