Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı uçakların Husilere ait takviye birlikler ile askeri araç gereçleri vurduğu bildirildi.





Yemen ordusu adına yayın yapan 26sepnews haber sitesinde yer alan haberde, "Arap koalisyonuna bağlı savaş uçakları, darbeci milislerin (Husiler), Marib ilinin batısındaki Sarvah ilçesinde yer alan Heylan Dağı'na intikal ettirdiği takviye birliklerini vurdu." denildi.



İki hava saldırısında, askeri araç gereçler ve bunları kullanan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.





Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, "Husiler, son iki günde, geçen hafta kaybettikleri mevzileri geri almak amacıyla Yemen ordusuna saldırılar gerçekleştirmek için büyük takviye birlikleri intikal ettirdi." bilgisi verildi.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.