Yemen'deki Olaylar

Yemen ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Suudi Arabistan sınırına yakın Sada ilinde Husilerin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sada iline bağlı Suudi Arabistan sınırına yakın bölgede yer alan Kitaf ve El-Buka ilçesinde, Husilerle yaşanan çatışmaların ardından Vadi el-Haraşib ile Es-Sevail'den Er-Rasifat sıra dağlarına kadarki bölge ele geçirildi.

Ordu birliklerinin, bu operasyonda Kitaf ve Buka ilçesindeki en yüksek tepe olan Et-Tayr'da da kontrolü sağladığı belirtildi.

Taraflar arasında çıkan çatışmalarda, Husilerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.