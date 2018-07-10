Yemen'deki Olaylar
Yemen'de hükümet güçlerinin, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuhayta ilçesinin tamamını ele geçirdiği bildirildi.
Yemen'de hükümet güçlerinin, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuhayta ilçesinin tamamını ele geçirdiği bildirildi.
Orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri'nden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Batı Sahil Cephesi komutanı Ebi Zera el-Mahrami'nin komutasındaki Amalika güçleri, Tuhayta'da kontrolü sağladı.
İlçede kontrolün sağlanmasının ardından Husilerin sokak ve caddelere yerleştirdiği mayınların temizlenmesi işlemine başlandığı belirtildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçakların havadan destek verdiği orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri ile Tihamiye Direniş Güçleri'nin, 7 Temmuz'da Tuhayta ilçesinin yüzde 70'ini ele geçirdiği duyurulmuştu.